Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Харків (167784) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Подорожник
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Всього: упаковка (138)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрівка, вул. Незалежності України, 19
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом