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Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Харків (167784) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
6,20
Економія: -0,24 грн
5,96 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрівка, вул. Незалежності України, 19
Всього: упаковка (138)
8,80
Економія: -2,84 грн
5,96 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
6,88
Економія: -0,87 грн
6,01 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Всього: упаковка (1)
7,30 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
Всього: упаковка (3)
7,30 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Всього: упаковка (2)
10,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом