Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека24 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Пушкінська, 83 Всього: упаковка (1) 13,50 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б Всього: упаковка (1) 13,00 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Прилужна, 4/15 Всього: упаковка (11) 14,00 грн