Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см тип марлі 17, №1 - Харків (16593) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом