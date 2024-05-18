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Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см тип марлі 17, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (16593) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
13,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
13,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (11)
14,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом