Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Харків (16577) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека копійка
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
Альго-фарм
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
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Всього: упаковка (27)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Галицького Данила, 50
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом