Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Прилуки, вул. Київська, 279 Всього: упаковка (8) 11,31 Економія: -1,40 грн 9,91 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40 Всього: упаковка (16) 12,18 Економія: -1,30 грн 10,88 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, просп. Воскресенський, 24 Всього: упаковка (11) 10,00 грн

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вінниця, вул. Галицького Данила, 50 Всього: упаковка (27) 7,00 грн