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Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Одеса (16568) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
12,03
Економія: -1,88 грн
10,15 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (3)
11,83
Економія: -5,73 грн
6,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (7)
11,27
Економія: -1,23 грн
10,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
9,78
Економія: -0,48 грн
9,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3
Всього: упаковка (1)
9,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
Всього: упаковка (7)
8,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
Всього: упаковка (5)
11,30
Економія: -1,16 грн
10,14 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сінна, 15
Всього: упаковка (7)
8,58 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Світловодськ, вул. Павлова Академіка, 16
Всього: упаковка (2)
11,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44
Всього: упаковка (4)
9,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (4)
10,87
Економія: -0,73 грн
10,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (4)
10,78
Економія: -0,81 грн
9,97 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (11)
8,55
Економія: -0,35 грн
8,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (212)
8,65
Економія: -0,45 грн
8,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
10,44
Економія: -0,63 грн
9,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (14)
8,59
Економія: -0,39 грн
8,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (6)
7,43
Економія: -0,53 грн
6,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (4)
8,76
Економія: -0,56 грн
8,20 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (2)
9,34
Економія: -0,54 грн
8,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
Всього: упаковка (4)
11,66
Економія: -2,36 грн
9,30 грн