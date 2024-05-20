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Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Львів (16568) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (11)
11,38
Економія: -1,26 грн
10,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (17)
11,11
Економія: -0,97 грн
10,14 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (9)
12,07
Економія: -1,96 грн
10,11 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (46)
11,10
Економія: -3,10 грн
8,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
11,83
Економія: -1,93 грн
9,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
Всього: упаковка (1)
11,24
Економія: -3,24 грн
8,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (1)
11,36
Економія: -2,46 грн
8,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Стефаника, 1-А/4
Всього: упаковка (2)
10,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Васіле Александрі, 3
Всього: упаковка (11)
11,19
Економія: -0,96 грн
10,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (4)
11,05
Економія: -0,91 грн
10,14 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
Всього: упаковка (16)
12,31
Економія: -2,85 грн
9,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Тена Бориса, 2-А
Всього: упаковка (1)
10,95
Економія: -1,49 грн
9,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Григоровича-Барського, 1
Всього: упаковка (24)
8,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 3/4
Всього: упаковка (8)
12,56
Економія: -3,19 грн
9,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (7)
12,03
Економія: -1,90 грн
10,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (12)
11,95
Економія: -1,80 грн
10,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
10,24
Економія: -0,69 грн
9,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (10)
11,08
Економія: -2,43 грн
8,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 12-А
Всього: упаковка (8)
10,20
Економія: -0,40 грн
9,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
Всього: упаковка (5)
11,18
Економія: -1,04 грн
10,14 грн