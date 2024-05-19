Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Київ (16568) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 3/4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (24)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Григоровича-Барського, 1
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 12-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Житомир, вул. Тена Бориса, 2-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сінна, 15
Аптека копійка
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Павлова Академіка, 16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А