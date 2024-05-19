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Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Київ (16568) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (10)
11,08
Економія: -2,43 грн
8,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
10,24
Економія: -0,69 грн
9,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (12)
11,95
Економія: -1,80 грн
10,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (7)
12,03
Економія: -1,90 грн
10,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 3/4
Всього: упаковка (8)
12,56
Економія: -3,19 грн
9,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Григоровича-Барського, 1
Всього: упаковка (24)
8,35 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 12-А
Всього: упаковка (8)
10,20
Економія: -0,40 грн
9,80 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
Всього: упаковка (18)
11,72
Економія: -1,48 грн
10,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Житомир, вул. Тена Бориса, 2-А
Всього: упаковка (1)
10,95
Економія: -1,49 грн
9,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
Всього: упаковка (16)
12,31
Економія: -2,85 грн
9,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
Всього: упаковка (1)
9,27 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44
Всього: упаковка (4)
9,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сінна, 15
Всього: упаковка (7)
8,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
Всього: упаковка (5)
11,18
Економія: -1,04 грн
10,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (4)
11,05
Економія: -0,91 грн
10,14 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Павлова Академіка, 16
Всього: упаковка (2)
11,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
9,70
Економія: -0,40 грн
9,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (4)
10,47
Економія: -0,50 грн
9,97 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (15)
8,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Всього: упаковка (2)
11,84
Економія: -1,80 грн
10,04 грн