Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Харків (16568) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. 23-го Серпня, 38
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Південнопроектна / Гагаріна, 32/304
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 145
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
В інших містах:
Аптека шар@
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Всього: упаковка (27)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Петропавлівська, 74
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 28
Нє болєй
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Нє болєй
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Нє болєй
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Павлова Академіка, 16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Аптека копійка
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Всього: упаковка (212)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49