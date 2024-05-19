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Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Харків (16568) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
Всього: упаковка (1)
7,89
Економія: -1,24 грн
6,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Південнопроектна / Гагаріна, 32/304
Всього: упаковка (4)
12,39
Економія: -2,22 грн
10,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (1)
9,77
Економія: -1,27 грн
8,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
Всього: упаковка (3)
9,75
Економія: -1,50 грн
8,25 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (27)
9,85
Економія: -1,28 грн
8,57 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Всього: упаковка (2)
12,23
Економія: -1,98 грн
10,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (15)
8,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Петропавлівська, 74
Всього: упаковка (3)
11,22
Економія: -1,08 грн
10,14 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (1)
10,69
Економія: -0,69 грн
10,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (11)
11,33
Економія: -1,18 грн
10,15 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (4)
10,13
Економія: -0,53 грн
9,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (17)
9,20
Економія: -1,39 грн
7,81 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (2)
9,13
Економія: -0,33 грн
8,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (4)
10,81
Економія: -0,84 грн
9,97 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Павлова Академіка, 16
Всього: упаковка (2)
11,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (10)
8,66
Економія: -0,46 грн
8,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (11)
8,77
Економія: -0,57 грн
8,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (212)
8,63
Економія: -0,43 грн
8,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
10,54
Економія: -0,73 грн
9,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (4)
8,47
Економія: -0,27 грн
8,20 грн