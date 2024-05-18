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Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (16568) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (4)
10,13
Економія: -0,53 грн
9,60 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (11)
11,33
Економія: -1,18 грн
10,15 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (17)
9,20
Економія: -0,55 грн
8,65 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (1)
10,69
Економія: -0,69 грн
10,00 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (2)
9,13
Економія: -0,33 грн
8,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (11)
8,77
Економія: -0,57 грн
8,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (212)
8,63
Економія: -0,43 грн
8,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
10,54
Економія: -0,73 грн
9,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (10)
8,66
Економія: -0,46 грн
8,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (14)
8,68
Економія: -0,48 грн
8,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (4)
8,47
Економія: -0,27 грн
8,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (60)
11,40
Економія: -1,51 грн
9,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (6)
7,55
Економія: -0,65 грн
6,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
Всього: упаковка (7)
11,44
Економія: -1,98 грн
9,46 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
Всього: упаковка (4)
11,59
Економія: -2,29 грн
9,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
Всього: упаковка (7)
8,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3
Всього: упаковка (1)
9,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Всього: упаковка (2)
12,23
Економія: -2,19 грн
10,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (15)
8,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (4)
10,81
Економія: -0,84 грн
9,97 грн