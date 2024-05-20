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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см, №1 - Одеса (16567) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (5)
17,22
Економія: -2,25 грн
14,97 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
Всього: упаковка (7)
17,03
Економія: -2,38 грн
14,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (25)
17,62
Економія: -2,56 грн
15,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ананьїв, вул. Незалежності, 19/3
Всього: упаковка (14)
16,39
Економія: -1,51 грн
14,88 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-В
Всього: упаковка (1)
15,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рені, вул. Вознесенська, 169
Всього: упаковка (3)
16,24
Економія: -1,29 грн
14,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (14)
17,76
Економія: -2,86 грн
14,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
Всього: упаковка (1)
16,99
Економія: -1,97 грн
15,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Соборна, 91
Всього: упаковка (3)
17,31
Економія: -1,84 грн
15,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
Всього: упаковка (2)
16,55
Економія: -1,68 грн
14,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Лермонтова, 29
Всього: упаковка (36)
16,67
Економія: -1,71 грн
14,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (9)
16,35
Економія: -1,49 грн
14,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вергая Віталія, 34-В
Всього: упаковка (30)
20,82
Економія: -2,79 грн
18,03 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Всього: упаковка (1)
18,21
Економія: -3,18 грн
15,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (7)
15,64
Економія: -2,36 грн
13,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
Всього: упаковка (1)
17,41
Економія: -2,62 грн
14,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (1)
16,47
Економія: -1,68 грн
14,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (2)
17,27
Економія: -1,15 грн
16,12 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (4)
18,10
Економія: -3,07 грн
15,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
18,67
Економія: -1,47 грн
17,20 грн