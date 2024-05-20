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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см, №1 - Львів (16567) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (10)
25,20
Економія: -7,45 грн
17,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (50)
16,43
Економія: -1,42 грн
15,01 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (47)
16,33
Економія: -1,34 грн
14,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (1)
16,80
Економія: -1,79 грн
15,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
Всього: упаковка (34)
19,87
Економія: -1,89 грн
17,98 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сторожинець, вул. Грушевського Михайла, 2
Всього: упаковка (2)
16,38
Економія: -1,37 грн
15,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (2)
17,56
Економія: -1,44 грн
16,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Всього: упаковка (3)
16,64
Економія: -0,86 грн
15,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
16,92
Економія: -1,95 грн
14,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
Всього: упаковка (1)
16,59
Економія: -0,69 грн
15,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Урлівська, 23
Всього: упаковка (2)
18,05
Економія: -1,93 грн
16,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ананьїв, вул. Незалежності, 19/3
Всього: упаковка (14)
16,70
Економія: -1,82 грн
14,88 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
Всього: упаковка (1)
17,16
Економія: -2,14 грн
15,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
Всього: упаковка (2)
16,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (25)
17,10
Економія: -2,04 грн
15,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Сміла, вул. Соборна, 91
Всього: упаковка (3)
17,21
Економія: -1,74 грн
15,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 4-А
Всього: упаковка (2)
16,38
Економія: -1,51 грн
14,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
Всього: упаковка (8)
16,39
Економія: -1,43 грн
14,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
Всього: упаковка (7)
17,14
Економія: -2,16 грн
14,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1
Всього: упаковка (29)
16,75
Економія: -1,54 грн
15,21 грн