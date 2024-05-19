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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см, №1 - Харків (16567) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (4)
17,37
Економія: -1,98 грн
15,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (49)
17,05
Економія: -2,14 грн
14,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (4)
18,83
Економія: -1,89 грн
16,94 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (5)
16,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Всього: упаковка (8)
16,89 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (6)
15,30
Економія: -1,40 грн
13,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Всього: упаковка (1)
16,90
Економія: -1,99 грн
14,91 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (3)
15,88
Економія: -0,96 грн
14,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
17,73
Економія: -2,74 грн
14,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: упаковка (1)
16,31
Економія: -1,44 грн
14,87 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (12)
16,03
Економія: -1,24 грн
14,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Всього: упаковка (2)
16,27 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (4)
18,47
Економія: -3,44 грн
15,03 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (74)
17,07
Економія: -1,71 грн
15,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (1)
16,97
Економія: -1,37 грн
15,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (4)
17,44
Економія: -1,60 грн
15,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
18,28
Економія: -2,73 грн
15,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (2)
18,33
Економія: -3,05 грн
15,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
20,67
Економія: -2,74 грн
17,93 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (15)
16,39 грн