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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (16567) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (3)
15,88
Економія: -0,96 грн
14,92 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Всього: упаковка (1)
16,90
Економія: -1,99 грн
14,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
17,73
Економія: -2,74 грн
14,99 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (6)
15,30
Економія: -1,40 грн
13,90 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Всього: упаковка (2)
16,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: упаковка (1)
16,31
Економія: -1,44 грн
14,87 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (12)
16,03
Економія: -1,24 грн
14,79 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Всього: упаковка (8)
16,89 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (74)
17,07
Економія: -1,71 грн
15,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (1)
16,97
Економія: -1,37 грн
15,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (4)
17,44
Економія: -1,60 грн
15,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
18,28
Економія: -2,73 грн
15,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
18,78
Економія: -1,58 грн
17,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (2)
18,33
Економія: -3,05 грн
15,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
20,67
Економія: -2,74 грн
17,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
19,18
Економія: -3,66 грн
15,52 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
Всього: упаковка (2)
17,17
Економія: -2,12 грн
15,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Лермонтова, 29
Всього: упаковка (36)
16,83
Економія: -1,87 грн
14,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (49)
17,05
Економія: -2,14 грн
14,91 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (4)
18,47
Економія: -3,44 грн
15,03 грн