Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Гоща, вул. Незалежності, 11 Всього: упаковка (1) 228,80 грн

Фітоцентр Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Горохів, вул. Торгова, 10 Всього: упаковка (1) 219,30 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вовчинець, вул. Симоненка Василя, 31 Всього: упаковка (1) 225,00 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Львів, вул. Городоцька, 2 Всього: упаковка (1) 234,60 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Цілодобово Сокільники, вул. Стрийська, 20 Всього: упаковка (3) 241,00 грн