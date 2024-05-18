Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі ортопедичніБАНДАЖ ЕЛАСТИЧНИЙ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБЦіни в аптеках

БАНДАЖ ЕЛАСТИЧНИЙ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ ES-701 розмір M, №1 - Харків (857282) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гоща, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
228,80 грн
Фітоцентр
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 10
Всього: упаковка (1)
219,30 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вовчинець, вул. Симоненка Василя, 31
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
234,60 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Всього: упаковка (3)
241,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом