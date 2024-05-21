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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6002, еластичний розмір M, №1 - Запоріжжя (503058) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
485,98
Економія: -77,08 грн
408,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
494,77
Економія: -48,27 грн
446,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
484,47
Економія: -50,02 грн
434,45 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
441,21
Економія: -53,89 грн
387,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
426,58
Економія: -43,20 грн
383,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
494,91
Економія: -59,24 грн
435,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
493,27
Економія: -51,71 грн
441,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
495,76
Економія: -95,17 грн
400,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
451,41
Економія: -50,67 грн
400,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
488,05
Економія: -66,77 грн
421,28 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
500,32
Економія: -59,64 грн
440,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
454,76
Економія: -57,86 грн
396,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
487,81
Економія: -46,25 грн
441,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
502,86
Економія: -52,43 грн
450,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
506,30
Економія: -51,25 грн
455,05 грн