Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі компресійніБАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБЦіни в аптеках

БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6002, еластичний розмір L, №1 - Запоріжжя (503057) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
485,98
Економія: -160,92 грн
325,06 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
494,96
Економія: -139,39 грн
355,57 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
389,37 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
493,56
Економія: -63,31 грн
430,25 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
501,99
Економія: -169,90 грн
332,09 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
486,64
Економія: -158,10 грн
328,54 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
502,52
Економія: -152,49 грн
350,03 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
495,57
Економія: -139,96 грн
355,61 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
451,41
Економія: -101,10 грн
350,31 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
487,86
Економія: -165,30 грн
322,56 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (1)
429,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
408,84 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
453,73
Економія: -103,42 грн
350,31 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
467,79
Економія: -146,92 грн
320,87 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
452,59
Економія: -102,28 грн
350,31 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
496,96
Економія: -146,65 грн
350,31 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
512,29
Економія: -177,34 грн
334,95 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
506,30
Економія: -156,09 грн
350,21 грн