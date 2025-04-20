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Ізісолт регідратант (Easysalt rehydrate)
Ізісолт регідратант (Easysalt rehydrate)
Запоріжжя
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
63.8 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
190,10
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
65.6 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
159,26
Економія при броні:
-5,53 грн
153,73
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
78.7 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
148,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
81.7 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
160,19
Економія при броні:
-6,46 грн
153,73
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
84.0 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
148,50
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
84.9 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
100,00
Економія при броні:
-10,00 грн
90,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
94.1 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
148,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
127.6 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
160,70
Економія при броні:
-6,97 грн
153,73
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
127.6 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
161,93
Економія при броні:
-8,20 грн
153,73
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
128.3 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
81,05
Економія при броні:
-4,18 грн
76,86
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
129.8 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
142,00
Економія при броні:
-9,66 грн
132,34
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
130.2 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
65,61
Економія при броні:
-4,12 грн
61,49
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
130.3 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
80,58
Економія при броні:
-3,71 грн
76,86
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
131.8 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
163,54
Економія при броні:
-9,81 грн
153,73
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
132.4 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
114,41
Економія при броні:
-6,80 грн
107,61
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
132.4 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
145,75
Економія при броні:
-4,96 грн
140,79
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
136.2 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
162,47
Економія при броні:
-8,74 грн
153,73
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
198.5 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
160,15
Економія при броні:
-6,42 грн
153,73
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
199.3 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
138,42
Економія при броні:
-7,58 грн
130,84
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
199.9 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
139,38
Економія при броні:
-8,54 грн
130,84
грн
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