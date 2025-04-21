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Ізісолт регідратант (Easysalt rehydrate)
Ізісолт регідратант (Easysalt rehydrate)
Вінниця
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
130,00
Економія при броні:
-3,90 грн
126,10
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Миру, 21/1
77.5 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
45,87
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Миру, 38-Б
77.7 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
154,40
Економія при броні:
-1,50 грн
152,90
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Героїв АТО, 5/1
106.0 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
137,61
Економія при броні:
-1,01 грн
136,60
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
152,90
Економія при броні:
-16,30 грн
136,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
111.6 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
154,40
Економія при броні:
-17,80 грн
136,60
грн
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Джерела здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
152,90
Економія при броні:
-16,30 грн
136,60
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 78
112.0 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
154,40
Економія при броні:
-17,80 грн
136,60
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
113.3 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
152,90
Економія при броні:
-16,30 грн
136,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Гончара Олеся, 3-Б
139.8 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
21,41
Економія при броні:
-0,01 грн
21,40
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
181.2 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
95,05
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
191.7 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
90,00
Економія при броні:
-1,80 грн
88,20
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
194.2 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
171,30
Економія при броні:
-45,37 грн
125,93
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
198.3 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
171,30
Економія при броні:
-45,37 грн
125,93
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
198.9 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
102,78
Економія при броні:
-27,22 грн
75,56
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
208.8 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
127,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 8
209.3 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
152,90
Економія при броні:
-5,90 грн
147,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, бульв. Вишневецького Дмитра, 9
210.0 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
154,40
Економія при броні:
-7,40 грн
147,00
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
214.0 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
152,90
Економія при броні:
-5,90 грн
147,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Тараскова, 22
255.4 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
98,41
Економія при броні:
-6,17 грн
92,24
грн
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