Ізісолт регідратант (Easysalt rehydrate)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
102,78
Економія при броні: -27,22 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 2
8.6 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
171,30
Економія при броні: -45,37 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
8.7 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
171,30
Економія при броні: -45,37 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
9.9 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
90,00
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
10.4 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
В містах поряд
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
23.5 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
Авіцена
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
138.6 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
137,61
Економія при броні: -13,77 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Бердичів, вул. Європейська, 128
149.8 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
130,00
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Тараскова, 22
155.1 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
96,53
Економія при броні: -4,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
155.6 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
133,51
Економія при броні: -8,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Грушевського Михайла, 95
156.4 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
163,74
Економія при броні: -10,01 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
157.1 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Лубни, просп. Володимирський, 35
182.4 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
162,27
Економія при броні: -8,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лохвиця, вул. Шевченка Тараса, 4-А
195.0 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
65,98
Економія при броні: -4,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
246.5 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
159,68
Економія при броні: -5,95 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
246.6 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
160,37
Економія при броні: -6,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
246.7 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
163,94
Економія при броні: -10,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
250.1 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
61,76
Економія при броні: -6,16 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Миру, 21/1
257.9 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Миру, 38-Б
258.0 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
154,40
Економія при броні: -1,50 грн