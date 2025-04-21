Ізісолт регідратант (Easysalt rehydrate)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
145,75
Економія при броні: -4,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
114,41
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
162,47
Економія при броні: -8,74 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
163,54
Економія при броні: -9,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
65,61
Економія при броні: -4,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
80,58
Економія при броні: -3,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
7.6 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
81,05
Економія при броні: -4,18 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
142,00
Економія при броні: -9,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
12.0 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
160,70
Економія при броні: -6,97 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
161,93
Економія при броні: -8,20 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
61.3 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
160,19
Економія при броні: -6,46 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
84.2 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
159,26
Економія при броні: -5,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
104.9 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
160,39
Економія при броні: -6,66 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
105.0 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
160,22
Економія при броні: -6,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
105.1 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
159,72
Економія при броні: -5,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
106.4 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
61,76
Економія при броні: -7,12 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
112.6 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
100,00
Економія при броні: -10,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
113.0 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
114.2 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
116.8 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс