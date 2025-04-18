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Ізісолт регідратант (Easysalt rehydrate)
Ізісолт регідратант (Easysalt rehydrate)
Харків
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Аптека копійка
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Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
130.6 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
139,63
Економія при броні:
-8,79 грн
130,84
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
131.4 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
160,26
Економія при броні:
-6,53 грн
153,73
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
133.7 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
136,25
Економія при броні:
-5,41 грн
130,84
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
194.6 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
190,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
196.8 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
148,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 59
202.9 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
148,50
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
203.0 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
100,00
Економія при броні:
-6,00 грн
94,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
203.8 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
148,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Лохвиця, вул. Шевченка Тараса, 4-А
215.8 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
64,39
Економія при броні:
-2,90 грн
61,49
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
232.3 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
164,62
Економія при броні:
-10,89 грн
153,73
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
295.3 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
162,98
Економія при броні:
-9,25 грн
153,73
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
295.5 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
164,08
Економія при броні:
-10,35 грн
153,73
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
295.7 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
161,62
Економія при броні:
-7,89 грн
153,73
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
297.3 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
161,19
Економія при броні:
-7,46 грн
153,73
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
300.2 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
161,16
Економія при броні:
-7,43 грн
153,73
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
301.0 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
164,20
Економія при броні:
-10,47 грн
153,73
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
302.9 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
160,20
Економія при броні:
-6,47 грн
153,73
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
302.9 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
141,79
Економія при броні:
-9,45 грн
132,34
грн
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Авіцена
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
303.9 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
137,61
Економія при броні:
-15,84 грн
121,77
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
304.4 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
80,96
Економія при броні:
-4,09 грн
76,86
грн
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