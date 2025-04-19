Ізісолт регідратант (Easysalt rehydrate)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
8.7 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
21.7 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 59
26.2 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
27.2 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
100,00
Економія при броні: -10,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
32.6 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
107.3 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
159,29
Економія при броні: -5,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
109.4 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
160,83
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
120.0 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
162,86
Економія при броні: -9,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
121.8 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
163,29
Економія при броні: -9,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
124.7 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
139,28
Економія при броні: -6,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
124.9 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
80,44
Економія при броні: -3,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
127.4 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
79,73
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
127.8 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
65,24
Економія при броні: -3,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
129.0 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
162,32
Економія при броні: -8,59 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
129.2 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
160,65
Економія при броні: -6,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
129.9 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
136,17
Економія при броні: -5,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
130.4 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
135,83
Економія при броні: -4,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
131.3 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
148,32
Економія при броні: -7,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
131.9 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
113,62
Економія при броні: -6,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
134.7 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
161,27
Економія при броні: -7,54 грн