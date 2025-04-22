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Ізісолт регідратант (Easysalt rehydrate)
Ізісолт регідратант (Easysalt rehydrate)
Чернігів
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
118.4 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
127,00
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Свободи, 2
125.3 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
171,30
Економія при броні:
-45,37 грн
125,93
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
128.7 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
102,78
Економія при броні:
-27,22 грн
75,56
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
129.5 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
171,30
Економія при броні:
-45,37 грн
125,93
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
131.9 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
90,00
Економія при броні:
-1,80 грн
88,20
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
140.1 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
95,05
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Лохвиця, вул. Шевченка Тараса, 4-А
187.8 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
64,93
Економія при броні:
-3,44 грн
61,49
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
203.7 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
162,52
Економія при броні:
-8,79 грн
153,73
грн
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Авіцена
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
209.8 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
137,61
Економія при броні:
-15,84 грн
121,77
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
234.7 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
144,90
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Грушевського Михайла, 95
234.7 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
164,68
Економія при броні:
-10,95 грн
153,73
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Тараскова, 22
234.9 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
96,48
Економія при броні:
-4,24 грн
92,24
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
235.4 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
133,25
Економія при броні:
-7,88 грн
125,37
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
259.9 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
130,00
Економія при броні:
-3,90 грн
126,10
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
310.1 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
136,01
Економія при броні:
-5,17 грн
130,84
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
311.2 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
136,92
Економія при броні:
-6,08 грн
130,84
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
312.1 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
165,24
Економія при броні:
-11,51 грн
153,73
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
323.9 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
159,75
Економія при броні:
-6,02 грн
153,73
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
323.9 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
165,19
Економія при броні:
-11,46 грн
153,73
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
323.9 км
EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше №10
Евро Плюс
161,28
Економія при броні:
-7,55 грн
153,73
грн
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