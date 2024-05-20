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EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше, №10 - Запоріжжя (676233) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -31,00 грн
119,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
135,54
Економія: -12,17 грн
123,37 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -31,00 грн
119,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (2)
134,12
Економія: -11,46 грн
122,66 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: (9)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: (9)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: (6)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
132,23 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
129,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (3)
125,93 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (2), саше (2)
136,73
Економія: -12,63 грн
124,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
Всього: упаковка (1)
125,12
Економія: -12,29 грн
112,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (2)
138,10
Економія: -15,54 грн
122,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 9
Всього: упаковка (2)
132,96
Економія: -10,94 грн
122,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Всього: упаковка (1)
133,70
Економія: -10,27 грн
123,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
Всього: упаковка (2)
143,75
Економія: -20,14 грн
123,61 грн