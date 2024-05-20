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EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше, №10 - Одеса (676233) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
160,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
142,60 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (2)
111,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: упаковка (1)
160,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Всього: (3)
136,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
138,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (2)
118,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Шклярука Павла, 12-Д
Всього: упаковка (1)
160,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (1)
136,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
136,70 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: (2)
111,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Тополина, 26/1
Всього: (9)
160,40 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Літературна, 1
Всього: упаковка (1)
111,00 грн
Вікторія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: (2)
111,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
136,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (1)
136,70 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Канатна, 16
Всього: (2)
117,30 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 19/1
Всього: упаковка (2)
136,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 16/1
Всього: упаковка (1)
136,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
136,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 24-Б
Всього: упаковка (1)
136,70 грн