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EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше, №10 - Львів (676233) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
105,65
Економія: -11,71 грн
93,94 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медведецького, 29
Всього: упаковка (1)
130,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
105,57
Економія: -19,25 грн
86,32 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: саше (7)
144,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кос-Анатольського, 2
Всього: упаковка (1)
113,60 грн
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Коссака, 9
Всього: упаковка (1)
114,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
132,54
Економія: -0,30 грн
132,24 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
Всього: (6)
96,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 15
Всього: (9)
159,99
Економія: -40,03 грн
119,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: (2)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Всього: (2)
116,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: (4)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
Всього: упаковка (1)
132,23 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
142,99
Економія: -23,03 грн
119,96 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
145,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, бульв. Вишневецького Дмитра, 9
Всього: упаковка (5)
140,50
Економія: -20,54 грн
119,96 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Збараж, вул. Грушевського Михайла, 4
Всього: упаковка (1)
131,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Ковельська, 68-А
Всього: упаковка (2)
152,50
Економія: -32,54 грн
119,96 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: (7)
148,50 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Всього: саше (2)
144,90 грн