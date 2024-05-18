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EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше, №10 - Харків (676233) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
132,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: (9)
125,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
149,50
Економія: -28,32 грн
121,18 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (1)
154,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Всього: упаковка (1)
136,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (4)
142,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
Всього: упаковка (1)
143,00 грн
В інших містах:
Аптеки україни
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: (8)
150,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
Всього: упаковка (8)
139,68
Економія: -17,12 грн
122,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (1)
140,07
Економія: -17,51 грн
122,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (5), саше (3)
137,85
Економія: -15,65 грн
122,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (1)
129,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Всього: упаковка (1)
113,34 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
144,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
113,34 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
125,93 грн