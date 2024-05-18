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EASYSALT РЕГІДРАТАНТ РОЗЧИННИЙ саше, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (676233) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: (8)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
113,34 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (3)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
144,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (1)
129,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
129,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
132,23 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: (6)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: (9)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
Всього: упаковка (1)
125,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
125,93 грн