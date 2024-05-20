Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиEASYSORB FOR KIDS СОРБЕНТ НА ОСНОВІ ПЕКТИНУ ДЛЯ ДІТЕЙЦіни в аптеках

EASYSORB FOR KIDS СОРБЕНТ НА ОСНОВІ ПЕКТИНУ ДЛЯ ДІТЕЙ саше, №10 - Запоріжжя (676237) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: саше (8)
96,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Лермонтова, 29
Всього: (4)
102,71
Економія: -3,83 грн
98,88 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 38
Всього: (9)
101,76 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Всього: (7)
101,76 грн
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Всього: саше (4)
96,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: (3)
102,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лиманка, ж/м Радужний, 16/1
Всього: (4)
102,80 грн
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-В
Всього: (9)
101,76 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
Всього: (1)
111,11 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, вул. Вільде, 2
Всього: (2)
101,76 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Отинія, вул. Свободи, 3
Всього: (8)
112,25 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 18-А
Всього: (2)
101,76 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: (3)
116,95 грн
Будемо здорові разом
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Одеса, вул. Канатна, 16
Всього: упаковка (1)
117,30 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Шкло, вул. Сагайдачного Петра, 13-А
Всього: (9)
107,80 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом