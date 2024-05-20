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L-карнітин сироп флакон 100 мл, №1 - Запоріжжя (410219) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
96,75
Економія: -9,99 грн
86,76 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
101,54
Економія: -11,01 грн
90,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (2)
96,00
Економія: -9,22 грн
86,78 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
95,66
Економія: -9,92 грн
85,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
102,84
Економія: -16,41 грн
86,43 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
96,09
Економія: -9,52 грн
86,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (1)
98,94
Економія: -12,73 грн
86,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (1)
96,57
Економія: -10,67 грн
85,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Металургів, 74-Д
Всього: упаковка (1)
99,25
Економія: -13,23 грн
86,02 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (2)
92,05
Економія: -6,08 грн
85,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (2)
95,49
Економія: -9,99 грн
85,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
93,83
Економія: -7,26 грн
86,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
92,68
Економія: -7,14 грн
85,54 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
106,00
Економія: -3,18 грн
102,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
58,98
Економія: -5,15 грн
53,83 грн
Екостатус
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Бабинці, вул. Заводська, 47
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом