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L-карнітин сироп флакон 100 мл, №1 - Львів (410219) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
59,33
Економія: -5,50 грн
53,83 грн
В інших містах:
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
106,00
Економія: -3,18 грн
102,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (2)
93,31
Економія: -7,81 грн
85,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (2)
91,58
Економія: -5,61 грн
85,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
93,81
Економія: -8,27 грн
85,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Металургів, 74-Д
Всього: упаковка (1)
100,45
Економія: -14,43 грн
86,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
95,40
Економія: -8,83 грн
86,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (1)
96,56
Економія: -10,66 грн
85,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
96,67
Економія: -10,93 грн
85,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
105,92
Економія: -19,49 грн
86,43 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
93,28
Економія: -6,71 грн
86,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (1)
98,43
Економія: -12,22 грн
86,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (2)
94,58
Економія: -7,80 грн
86,78 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
101,41
Економія: -10,88 грн
90,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
97,78
Економія: -11,02 грн
86,76 грн
Екостатус
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Бабинці, вул. Заводська, 47
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом