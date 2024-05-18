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L-карнітин сироп флакон 100 мл, №1 - Харків (410219) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
93,39
Економія: -6,82 грн
86,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
93,50
Економія: -7,96 грн
85,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (1)
94,17
Економія: -8,27 грн
85,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (1)
99,14
Економія: -12,93 грн
86,21 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
95,43
Економія: -8,86 грн
86,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
105,24
Економія: -18,81 грн
86,43 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
96,60
Економія: -10,86 грн
85,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 74-Д
Всього: упаковка (1)
101,33
Економія: -15,31 грн
86,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (2)
94,13
Економія: -8,63 грн
85,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
100,35
Економія: -13,59 грн
86,76 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
99,19
Економія: -8,66 грн
90,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (2)
95,45
Економія: -8,67 грн
86,78 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (2)
93,75
Економія: -7,78 грн
85,97 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
106,00
Економія: -3,18 грн
102,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
57,90
Економія: -4,07 грн
53,83 грн
Екостатус
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бабинці, вул. Заводська, 47
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом