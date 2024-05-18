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L-карнітин сироп флакон 100 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (410219) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
96,19
Економія: -10,45 грн
85,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
104,08
Економія: -17,65 грн
86,43 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
93,65
Економія: -7,08 грн
86,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (1)
94,26
Економія: -8,36 грн
85,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (1)
98,18
Економія: -11,97 грн
86,21 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Кам'янське, просп. Металургів, 74-Д
Всього: упаковка (1)
99,84
Економія: -13,82 грн
86,02 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
101,28
Економія: -10,75 грн
90,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
98,21
Економія: -11,45 грн
86,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (2)
95,11
Економія: -8,33 грн
86,78 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (2)
94,48
Економія: -8,51 грн
85,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (2)
94,46
Економія: -8,96 грн
85,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
95,29
Економія: -8,72 грн
86,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
91,52
Економія: -5,98 грн
85,54 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
106,00
Економія: -3,18 грн
102,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
57,93
Економія: -4,10 грн
53,83 грн
Екостатус
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Бабинці, вул. Заводська, 47
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом