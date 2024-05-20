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БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см, №1 - Львів (444506) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (22)
17,35
Економія: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (28)
17,35
Економія: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (45)
17,35
Економія: -0,52 грн
16,83 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (16)
17,55
Економія: -0,53 грн
17,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (34)
17,35
Економія: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (15)
17,35
Економія: -0,52 грн
16,83 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Всього: упаковка (29)
17,35
Економія: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (15)
17,35
Економія: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (13)
17,35
Економія: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (25)
17,55
Економія: -0,53 грн
17,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (17)
17,35
Економія: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 66
Всього: упаковка (13)
17,35
Економія: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (27)
17,35
Економія: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
Всього: упаковка (6)
17,35
Економія: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (10)
17,55
Економія: -0,53 грн
17,02 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Всього: упаковка (18)
17,35
Економія: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гореничі, вул. Столична, -
Всього: упаковка (25)
17,35
Економія: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (6)
17,35
Економія: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Будівельників, 19
Всього: упаковка (6)
17,35
Економія: -0,52 грн
16,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Центральна, 27
Всього: упаковка (1)
18,66
Економія: -2,03 грн
16,63 грн