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БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см, №1 - Одеса (444505) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (21)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
8,65
Економія: -0,26 грн
8,39 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (22)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (20)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (13)
8,65
Економія: -0,26 грн
8,39 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (35)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (13)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (15)
8,65
Економія: -0,26 грн
8,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
Всього: упаковка (33)
4,89
Економія: -0,48 грн
4,41 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (1)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (21)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (34)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (3)
8,90
Економія: -0,27 грн
8,63 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (7)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (33)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (31)
8,90
Економія: -0,27 грн
8,63 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (12)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (16)
8,90
Економія: -0,27 грн
8,63 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (12)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Магістральна, 40
Всього: упаковка (23)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн