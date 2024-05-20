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БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см, №1 - Львів (444505) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (29)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (34)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (4)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (27)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (4)
8,65
Економія: -0,26 грн
8,39 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (29)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (17)
8,65
Економія: -0,26 грн
8,39 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (30)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (21)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (13)
8,65
Економія: -0,26 грн
8,39 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (20)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (20)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 66
Всього: упаковка (11)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (13)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
Всього: упаковка (22)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (1)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Ватутіна, 32
Всього: упаковка (11)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
Всього: упаковка (33)
4,74
Економія: -0,33 грн
4,41 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (15)
8,65
Економія: -0,26 грн
8,39 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Всього: упаковка (47)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн