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БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (444505) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (22)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
8,65
Економія: -0,26 грн
8,39 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (36)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (30)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (13)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (26)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (9)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (13)
8,05
Економія: -0,24 грн
7,81 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (33)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (24)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (25)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (20)
8,90
Економія: -0,27 грн
8,63 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (30)
8,65
Економія: -0,26 грн
8,39 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (11)
8,90
Економія: -0,27 грн
8,63 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (17)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (8)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (34)
8,60
Економія: -0,26 грн
8,34 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (26)
8,95
Економія: -0,27 грн
8,68 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (31)
8,90
Економія: -0,27 грн
8,63 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (3)
8,90
Економія: -0,27 грн
8,63 грн