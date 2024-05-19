FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 5 см х 500 см, №1 - Київ (414604) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 383 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (30)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38