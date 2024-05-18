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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 5 см х 500 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (414604) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
114,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
114,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (5)
133,00
Економія: -16,00 грн
117,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
114,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
114,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
84,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
114,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
114,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
114,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (6)
117,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
114,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
114,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (3)
97,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
114,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
84,48 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
114,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
114,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
114,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (2)
84,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
114,60 грн