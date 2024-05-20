FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 3 см х 500 см, №1 - Запоріжжя (414602) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Київська, 147
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Миру, 52
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40