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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 3 см х 500 см, №1 - Запоріжжя (414602) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (5)
50,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
52,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
55,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (1)
50,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
50,39 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
50,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
50,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (1)
50,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
50,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Всього: упаковка (1)
50,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
50,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
65,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
Всього: упаковка (1)
50,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (2)
50,39 грн
В інших містах:
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Київська, 147
Всього: упаковка (2)
52,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Всього: упаковка (2)
52,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Миру, 52
Всього: упаковка (4)
57,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (2)
50,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
Всього: упаковка (2)
50,39 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (2)
83,10 грн