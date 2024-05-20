FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 3 см х 500 см, №1 - Одеса (414602) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Аптека tas
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
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Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 312
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 19/3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3