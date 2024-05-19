Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиПластирпластирі катушечніFAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІЦіни в аптеках

FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 3 см х 500 см, №1 - Львів (414602) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
65,30 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Зелена, 147
Всього: упаковка (2)
60,47 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (2)
50,39 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
50,39 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всього: упаковка (2)
50,39 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (1)
50,39 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Всього: упаковка (4)
50,39 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (2)
55,43 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
50,39 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: упаковка (4)
50,39 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Всього: упаковка (7)
50,39 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: упаковка (2)
50,39 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
Всього: упаковка (2)
52,91 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Угорники, вул. Героїв Миколаєва, 78-А
Всього: упаковка (2)
55,43 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, пл. Перемоги, 4-Б
Всього: упаковка (5)
50,39 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12
Всього: упаковка (2)
52,91 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
Всього: упаковка (1)
50,39 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Всього: упаковка (3)
50,39 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
50,39 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (3)
50,39 грн