FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 3 см х 500 см, №1 - Львів (414602) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Зелена, 147
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Економна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Угорники, вул. Героїв Миколаєва, 78-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, пл. Перемоги, 4-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14