FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 2,5 см х 500 см, №1 - Запоріжжя (414600) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 30 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Економна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Економна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 18-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:45
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22