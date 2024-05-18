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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 2,5 см х 500 см, №1 - Харків (414600) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (6)
67,00
Економія: -8,00 грн
59,00 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
42,74 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (4)
67,00
Економія: -8,00 грн
59,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (3)
67,00
Економія: -8,00 грн
59,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (10)
67,00
Економія: -8,00 грн
59,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
67,00
Економія: -8,00 грн
59,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (4)
67,00
Економія: -8,00 грн
59,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (5)
67,00
Економія: -8,00 грн
59,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (5)
67,00
Економія: -8,00 грн
59,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (1)
67,00
Економія: -8,00 грн
59,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (9)
67,00
Економія: -8,00 грн
59,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Всього: упаковка (2)
42,74 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: упаковка (3)
67,00
Економія: -8,00 грн
59,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (3)
67,00
Економія: -8,00 грн
59,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
Всього: упаковка (3)
67,00
Економія: -8,00 грн
59,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-А
Всього: упаковка (3)
59,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 210
Всього: упаковка (3)
67,00
Економія: -8,00 грн
59,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 24
Всього: упаковка (3)
67,00
Економія: -8,00 грн
59,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
Всього: упаковка (6)
67,00
Економія: -8,00 грн
59,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (3)
59,00 грн