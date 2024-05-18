FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 2,5 см х 500 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (414600) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 98 аптеках
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Аптека доброго дня
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
1 соціальна аптека
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Регіональна аптечна мережа руан
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Дніпро, вул. Ближня, 31
Аптека соціальних цін
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Дніпро, вул. Ближня, 31
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Дніпро, пл. Новокодацька, 2
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Регіональна аптечна мережа руан
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
1 соціальна аптека
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Дніпро, пл. Вокзальна, 3
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
1 соціальна аптека
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Дніпро, вул. Пастера, 6-А