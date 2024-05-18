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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 2,5 см х 500 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (414600) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (3)
59,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (10)
67,00
Економія: -8,00 грн
59,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (2)
59,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (4)
67,00
Економія: -8,00 грн
59,00 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (8)
59,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (10)
67,00
Економія: -8,00 грн
59,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (6)
67,00
Економія: -8,00 грн
59,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (10)
67,00
Економія: -8,00 грн
59,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (4)
42,74 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
59,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (4)
42,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (3)
42,74 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (3)
67,00
Економія: -8,00 грн
59,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (4)
59,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (3)
42,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (2)
42,74 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (12)
59,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Всього: упаковка (2)
47,01 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
42,74 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
Всього: упаковка (3)
59,00 грн