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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 2 см х 500 см, №1 - Львів (414599) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (4)
37,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (10)
33,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Зелена, 147
Всього: упаковка (6)
40,63 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (4)
33,86 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (2)
33,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (1)
34,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Броди, вул. Золота, 24
Всього: упаковка (1)
33,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всього: упаковка (2)
33,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (2)
33,86 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Всього: упаковка (5)
33,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (7)
37,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Всього: упаковка (3)
35,55 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
33,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
33,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: упаковка (2)
33,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Всього: упаковка (16)
33,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Всього: упаковка (4)
34,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
Всього: упаковка (2)
35,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, пл. Перемоги, 4-Б
Всього: упаковка (7)
33,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12
Всього: упаковка (3)
35,55 грн