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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 2 см х 500 см, №1 - Київ (414599) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (4)
37,25 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
35,55 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (1)
35,55 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (3)
33,86 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (2)
34,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (3)
33,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (3)
33,86 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (3)
33,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (5)
33,86 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (4)
34,88 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (3)
35,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (2)
33,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (2)
33,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
33,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (5)
33,86 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (2)
34,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
Всього: упаковка (1)
38,94 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (11)
38,94 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Всього: упаковка (1)
33,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (6)
35,55 грн