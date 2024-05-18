Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиПластирпластирі катушечніFAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІЦіни в аптеках

FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 2 см х 500 см, №1 - Харків (414599) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
33,86 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (3)
34,88 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
35,55 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: упаковка (2)
33,86 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (4)
33,86 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (2)
37,25 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (4)
33,86 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (1)
34,88 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Всього: упаковка (1)
37,25 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (2)
35,55 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
Всього: упаковка (3)
35,55 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (4)
33,86 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (7)
35,55 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (9)
33,86 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
Всього: упаковка (5)
35,55 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Всього: упаковка (3)
33,86 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (5)
35,55 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: упаковка (1)
33,86 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (2)
33,86 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Всього: упаковка (1)
33,86 грн