FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 2 см х 500 см, №1 - Харків (414599) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Молочна, 1
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
Економна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37