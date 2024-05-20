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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 1 см х 500 см, №1 - Одеса (414595) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
21,20 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
21,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (3)
21,20 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
17,68 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (2)
17,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (4)
17,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Всього: упаковка (1)
19,45 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
19,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
Всього: упаковка (1)
21,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (2)
21,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Всього: упаковка (5)
18,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (2)
21,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (2)
17,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Всього: упаковка (2)
19,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
Всього: упаковка (1)
21,20 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Всього: упаковка (3)
19,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: упаковка (1)
21,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Торгова, 30
Всього: упаковка (3)
21,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
Всього: упаковка (3)
17,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
Всього: упаковка (2)
17,68 грн