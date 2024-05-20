FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 1 см х 500 см, №1 - Одеса (414595) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
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Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
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Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
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Одеса, вул. Пастера, 31
Аптека tas
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Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Аптека tas
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Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Мед-сервіс
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Мед-сервіс
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Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Мед-сервіс
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Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
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Одеса, дорога Люстдорфська, 52
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Мед-сервіс
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Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Мед-сервіс
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Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Мед-сервіс
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Мед-сервіс
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Одеса, бульв. Десантний, 1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Торгова, 30
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1