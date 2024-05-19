FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 1 см х 500 см, №1 - Львів (414595) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Зелена, 147
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 103
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Незалежності, 16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Самбір, вул. Лемківська, 28/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9