Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиПластирпластирі катушечніFAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІЦіни в аптеках

FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 1 см х 500 см, №1 - Львів (414595) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (2)
17,68 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
21,20 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Зелена, 147
Всього: упаковка (12)
21,22 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (1)
17,68 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 103
Всього: упаковка (3)
21,20 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (4)
17,68 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
Всього: упаковка (1)
21,20 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
17,68 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (8)
21,20 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (1)
17,68 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Самбір, вул. Лемківська, 28/1
Всього: упаковка (2)
21,20 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (2)
18,21 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (8)
21,20 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всього: упаковка (2)
17,68 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Всього: упаковка (1)
17,68 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
Всього: упаковка (2)
17,68 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (3)
19,45 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (2)
17,68 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Всього: упаковка (2)
18,56 грн
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
17,68 грн